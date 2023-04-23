Барселона приймає Атлетіко в центральному матчі 30 туру Прімери. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Барселона – Атлетіко стартує о 17:15 за київським часом. Дивитися гру в прямому етері можна на сервісі MEGOGO.

Барселона лідирує в чемпіонаті з 8-очковим відривом, але в останніх трьох матчах не може забити. Атлетіко йде третім, втративши за 10 попередніх турів лише 4 очки.

Стартові склади команд

Барселона: тер Штеген – Кунде, Араухо, Алонсо, Бальде – де Йонг, Бускетс, Гаві – Рафінья, Лєвандовскі, Ферран.

Запасні: Педрі, Фаті, Пенья, Альба, Кессьє, Гарсія, Торре, Тенас, Аларкон, Ямал.

Атлетіко: Облак – Моліна, Хіменес, Савіч, Ермосо, Карраско – Де Пауль, Вітсель, Лемар – Грізманн, Корреа.

Запасні: Грбіч, Регілон, Догерті, Марко, Коке, Сауль, Барріос, Мората.

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