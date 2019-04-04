Барселона – Атлетіко: прогноз на матч лідерів Прімери

Барселона приймає Атлетіко в рамках 31-го туру іспанської Прімери. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Поєдинок Барселона – Атлетіко відбудеться 6 квітня в Барселоні на стадіоні Камп Ноу. Початок гри о 21:30 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

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Барселона – Атлетіко, прогноз букмекерів на матч Прімери:

Каталонці на вершині турнірної таблиці Ла Ліги випереджають "матрацників", які йдуть другими, на 8 очок і вважаються солідним фаворитом очної зустрічі.

Авторитетна контора William Hill на перемогу Барселони дає коефіцієнт 1.8, тоді як успіх Атлетіко оцінює в 4.6, а нічию – в 3.6.

Фахівці Bwin солідарні з колегами в прогнозах: на виграш господарів можна поставити за 1.78, на тріумф Дієго Сімеоне – за 4.4, а на нічию – за ті ж 3.6.

Схожі котування запропонували в Bet365, але тут ще менше вірять у подвиг Атлетіко. Коефіцієнт на перемогу Барселони – 1.75, на вікторію Атлетіко – 4.75, а на нічию – знову ж 3.6.

В трьох попередніх поєдинках між Барселоною та Атлетіко суперники забивали не більше двох голів. Тому й суботня зустріч очікується не надто результативною. На стандартний тотал більше 2,5 можна поставити за 1.9, аналогічний коефіцієнт дають і на відповідний тотал менше.

Найкращі шанси забити в складі обох команд, на думку букмекерів, мають Ліонель Мессі (1.75) та Альваро Мората (2.75).

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