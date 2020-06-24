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Барселона – Атлетік – 1:0 – відео гола та огляд матчу

08:30 - Читать на русском
Барселона – Атлетік – 1:0 – відео гола та огляд матчу
Барселона – Атлетік – відео гола та огляд матчу 23 червня 2020

Барселона обіграла Атлетік у рамках 31 туру Прімери завдяки голу Івана Ракітіча. Дивіться відео гола та огляд матчу Барселона – Атлетік.

71’ Іван Ракітіч
 
71’ Іван Ракітіч

Поєдинок Барселона – Атлетік був багатим на моменти, але команди обмежилися лише одним забитим м'ячем на двох. Автором вирішального взяття воріт на 71-й хвилині став хорватський півзахисник "синьо-гранатових" Іван Ракітіч.

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Наприкінці матчу рахунок міг змінитися – Атлетік втратив шанс відігратися, а після цього гостей врятувала стійка. Зрештою, 1:0 – Барселона відірвалася від Реала на 3 очки, але мадридці свій поєдинок 31 туру проти Мальорки ще не зіграли. Нагадаємо, у випадку рівності очок саме команда Зідана очолить турнірну таблицю Ла Ліги.

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Тоттенхем – Вест Хем – 2:0 – відео голів та огляд матчу
05:47
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Барселона Барселона Іспанія Відеоновини Барселона - Атлетік Атлетік Атлетік
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