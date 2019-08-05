Шедевр Суареса і ганебний автогол Мейтленда-Найлса у відеоогляді матчу Барселона – Арсенал – 2:1

Барселона здолала Арсенал у товариському матчі. Дивіться відео голів та огляд матчу Барселона – Арсенал.

Каталонцям довелося здійснювати камбек у матчі за Кубок Гампера-2019. Рахунок відкрив Обамеянг який ледь не порвав сітку воріт потужним ударом в ближню дев'ятку. Команди пішли на перерву за мінімальної переваги "канонірів".

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Барселоні довго не вдавалося пробити Бернда Лєно, однак німця підвів його ж партнер. Необачний пас назад від Мейтленда-Найлза призвів до курйозного автоголу – 1:1. А під завісу зустрічі слово взяв Луїс Суарес – уругваєць ідеально підлаштувався під верхову передачу партнера і вишуканим ударом з льоту приніс перемогу своїй команді.

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