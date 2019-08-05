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Шедевр Суареса і ганебний автогол Мейтленда-Найлса у відеоогляді матчу Барселона – Арсенал – 2:1

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Шедевр Суареса і ганебний автогол Мейтленда-Найлса у відеоогляді матчу Барселона – Арсенал – 2:1
Барселона – Арсенал – відео голів та огляд матчу

Барселона здолала Арсенал у товариському матчі. Дивіться відео голів та огляд матчу Барселона – Арсенал.

Товариські матчі
Барселона
2
2 : 1
1
Арсенал
21:00 04:08:2019
завершено
 

Каталонцям довелося здійснювати камбек у матчі за Кубок Гампера-2019. Рахунок відкрив Обамеянг який ледь не порвав сітку воріт потужним ударом в ближню дев'ятку. Команди пішли на перерву за мінімальної переваги "канонірів".

Барселона хоче виграти всі трофеї у сезоні 2019/20, – Бартомеу

Барселоні довго не вдавалося пробити Бернда Лєно, однак німця підвів його ж партнер. Необачний пас назад від Мейтленда-Найлза призвів до курйозного автоголу – 1:1. А під завісу зустрічі слово взяв Луїс Суарес – уругваєць ідеально підлаштувався під верхову передачу партнера і вишуканим ударом з льоту приніс перемогу своїй команді.

Барселона дотиснула Арсенал в матчі за Кубок Гампера-2019 – історичний рекорд глядачів і супергол Суареса

blog_ava
Колос завдяки пенальті вирвав перемогу в Олімпіка
4 серпня
4741
Теги
Світ Барселона Барселона Відеоновини Товариські матчі Барселона - Арсенал Арсенал Арсенал
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