"Блаугранас" анонсували прес-конференцію аргентинця. Вона відбудеться завтра, 15 грудня, о 13:00 за київським часом, інформує прес-служба клубу.

Агуеро зробив публічну заяву щодо чуток про завершення кар'єри

Агуеро робитиме заяву щодо свого майбутнього. Вочевидь, Серхіо оголосить про завершення професіональної кар'єри футболіста. На заході буде присутній президент Барселони Жоан Лапорта.

У 12-му турі Ла Ліги ветерану стало зле, він був замінений. Подальше обстеження виявило проблеми з серцем, тому аргентинець вже понад місяць не потрапляє до заявки. Лікарі порадили завершити активні виступи, і Серхіо прислухався.

Нагадаємо, 33-річний форвард лише влітку перебрався до Барселони на правах вільного агента з Манчестер Сіті. Окрім цих команд, Агуеро ще встиг пограти в Індепендьєнте, Атлетіко й збірній Аргентини.

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