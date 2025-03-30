Барселона та Жирона зійдуться в 29-му турі Ла Ліги 2024/25. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – у цій новині "Футбол 24".

Матч Барселона – Жирона розпочнеться о 17:15 за київським часом. Переглянути гру наживо можна на сервісі MEGOGO. Усі головні події опише також Футбол 24 у текстовому онлайні.

Циганков поклав гол-красень після повернення зі збірної – Жирона поділилася відео шедеврального удару

Українські легіонери Жирони звично отримали різні ролі – Циганков у старті, Крапивцов на лаві запасних. Правому хавбеку гостей має бути дещо простіше, адже проти нього на фланзі діятиме недосвідчений Жерар Мартін, а не реактивний Бальде. Ще один цікавий момент – відсутність навіть у резерві Оріоля Ромеу, який належить Барселоні. Опорник Жирони був у попередній заявці, але його участь у матчі за умовами оренди коштувала б 300 тисяч євро.

Стартовий склад Барселони: Щенсни – Кунде, Араухо, Іньїго Мартінес, Жерар Мартін – Педрі, Ерік Гарсія, Гаві – Ямаль, Лєвандовскі, Фермін Лопес

Стартовий склад Жирони: Гассаніга – Франсес, Крейчі, Блінд, Гутьєррес – Аспрілья, Еррера, Артур, Арнау Мартінес, Циганков – Данджума.

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