“Наша мета – виступати добре і вигравати кожну гру. На виїзді ми здолали Ювентус 2:0, взяли втри очки, тому маємо великі шанси стати першими в групі. Завжди потрібно аналізувати поразки у чемпіонаті. Гравці знають, що нам потрібно покращити певні речі. Ми хочемо знайти баланс між продуктивністю, ефективністю і не робити стільки помилок в захисті.

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Для нас Роналду не є зайвим мотиваційним фактором. Ми знаємо, що Ювентус – це велика команда. Протистояння буде між командами. Чудово, що Мессі та Кріштіану все ще перебувають на найвищому рівні. За останні кілька років вони мали багато успіхів. Вони двоє – різні гравці, але вони мають дивовижні результати. Обоє є гравцями, якими ми можемо захоплюватися", – цитує Кумана офіційний сайт Барселони.

Нагадаємо, каталонці з 15 очками очолюють групу G. Для збереження лідерства їм вистачить навіть поразки Ювентусу з мінімальною різницею або рахунком 0:2.

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