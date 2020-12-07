Голкіпер туринського Ювентуса Джанлуїджі Буффон відновився після травми.

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42-річний воротар, який пропустив останні кілька матчів "Старої синьйори", повернувся до тренувань у загальній групі, повідомляє видання Football Italia.

Вже завтра, 8 грудня, Буффон може вийти у стартовому складі на заключний поєдинок групового етапу Ліги чемпіонів проти Барселони. До слова, травмовані Джорджо К'єлліні і Меріх Деміраль на гру проти команди Кумана не поїхали.

Нагадаємо, перша зустріч команд завершилася перемогою каталонського клубу з рахунком 2:0. Обидві команди вже забезпечили собі вихід в плей-офф Ліги чемпіонів – Барселона, набравши 15 очок в 5 матчах, посідає у турнірній таблиці групи G першу сходинку, Ювентус з 12-ма пунктами – йде другим.

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