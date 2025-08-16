Канал Барселони на YouTube став найпопулярнішим у світі спорту.

Барселона встановила новий рекорд у цифровому середовищі. Каталонський клуб став найпопулярнішою спортивною організацією світу на YouTube, зібравши 23,8 мільйона підписників. Раніше "блаугранас" обійшли Реал та Ліверпуль, а цього літа завдяки азійському турне залишили позаду й ФІФА з НБА.

Marca відзначає, що саме комерційна активність у передсезонний період дала величезний приріст аудиторії. Спершу Барселона транслювала матчі з підготовчого збору на платформі Barça One безкоштовно для зареєстрованих користувачів. Але перед зустріччю з Віссел Кобе клуб несподівано ввів платний показ на YouTube за 9,90 євро, що викликало невдоволення серед уболівальників. Через проблеми з доступом керівництво врешті-решт вирішило зробити трансляції безкоштовними, що й призвело до масового приросту підписників.

Особливим успіхом стала трансляція матчу за Кубок Жоана Гампера проти Комо. Вона зібрала 18,7 мільйона переглядів та понад 1,8 мільйона одночасних глядачів. У Китаї поєдинок показувався на місцевій платформі Douyin, де перегляди перевищили один мільйон.

Таким чином, Барселона підтвердила, що її азійське турне було не лише серією товариських матчів, а й потужним цифровим проєктом, який дозволив клубу стати №1 у світі спортивного контенту на YouTube.

