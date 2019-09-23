Барселона – Вільяреал: Дембеле потрапив до заявки на матч, Ракітіч – поза списком

Тренерський штаб іспанської Барселони на чолі з Ернесто Вальверде визначився, хто з гравців зможе зіграти проти Вільяреала в 6-му турі Ла Ліги.

Заявка "блаугранас" на матч проти левантійців опублікована в офіційному твіттері клубу.

Вальверде може піти з Барселони – є одна умова

До складу каталонців повернувся вінгер Усман Дембеле, який через м'язову травму пропустив місяць. Натомість не знайшлося місця в списку віце-чемпіону світу Івану Ракітічу. Також відсутні травмовані оборонці Самюель Умтіті та Жорді Альба.

Воротарі: тер Штеген, Нету

Захисники: Семеду, Піке, Тодібо, Лангле, Роберто, Фірпо

Півзахисники: Бускетс, Артур, Аленья, Де Йонг, Відаль

Нападники: Суарес, Мессі, Дембеле, Грізманн, Фаті

Поєдинок Барселона – Вільяреал відбудеться у вівторок, 24 вересня, на Камп Ноу. Початок матчу о 22:00.