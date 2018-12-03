Барселона – Вільяреал – 2:0 – відео голів та огляд матчу

В матчі 14 туру Ла Ліги Барселона без проблем розібралась з Вільяреалом.

Чемпіонат Іспанії 2018/19, 14 тур

Барселона – Вільяреал – 2:0

Голи: Піке, 36, Аленья, 87

Каталонці не відчули проблем у поєдинку з одним із аутсайдерів Прімери, забивши у ворота Вільяреала по голу у кожному із таймів.

Барселона впевнено переграла Вільяреал та очолила турнірну таблицю

Завдяки своїй перемозі Барселона повернулась на перше місце в чемпіонаті. А Вільяреал продовжує розчаровувати в цьому сезоні, знаходячись на 17 позиції з 14 пунктами.