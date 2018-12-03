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Барселона – Вільяреал – 2:0 – відео голів та огляд матчу

2 грудня 23:37 200 Читать на русском
Барселона – Вільяреал – 2:0 – відео голів та огляд матчу
Барселона – Вільяреал – 2:0 – відео голів та огляд матчу

В матчі 14 туру Ла Ліги Барселона без проблем розібралась з Вільяреалом.

Чемпіонат Іспанії 2018/19, 14 тур

Барселона – Вільяреал – 2:0

Голи: Піке, 36, Аленья, 87

Каталонці не відчули проблем у поєдинку з одним із аутсайдерів Прімери, забивши у ворота Вільяреала по голу у кожному із таймів.

Барселона впевнено переграла Вільяреал та очолила турнірну таблицю

Завдяки своїй перемозі Барселона повернулась на перше місце в чемпіонаті. А Вільяреал продовжує розчаровувати в цьому сезоні, знаходячись на 17 позиції з 14 пунктами.

Іспанія14 турКамп Ноу (Барселона)

Барселона - Вільяреал: Неділя 02 грудня 2018

Барселона
Матч завершено
2 : 0
Вільяреал
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Відеоновини Барселона Барселона Вільяреал Вільяреал Іспанія Барселона - Вільяреал
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