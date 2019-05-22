Барселона – Валенсія: тер Штеген офіційно пропустить матч

Голкіпер Барселони Марк-Андре тер Штеген не зможе зіграти у фіналі Кубка Іспанії проти Валенсії.

Голкіпер Барселони Марк-Андре тер Штеген отримав пошкодження коліна та не встигне відновитись до фіналу Кубка Іспанії, повідомляє офіційний твіттер Барселони.

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До слова, у поточному сезоні німецький голкіпер зіграв за Барселону 49 матчів в усіх турнірах, у яких пропустив 43 голи та 23 рази залишив свої ворота у недоторканості.

Нагадаємо, фінальний матч Кубка Іспанії між Барселоною та Валенсією відбудеться 25-го травня. Початок матчу запланований на 22:00.

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