Барселона – Валенсія: онлайн-трансляція фінального матчу Кубка Іспанії – як це було

Барселона та Валенсія зустрічалися в рамках фіналу Кубка Короля. У підсумку тріумфували "кажани" – 1:2.
Фінальний матч Кубка Іспанії Барселона – Валенсія розпочався о 22:00 за київським часом і завершився на користь Валенсії. Каталонці програли трофей.
Валенсія втримала перемогу над Барселоною, ставши володарем Кубка Іспанії
Стартові склади:
Барселона: Сілессен – Семеду, Піке, Лангле, Альба – Артур, Бускетс, Ракітіч – Роберто, Мессі, Коутінью
Запасні: Перес, Умтіті, Аленья, Вермален, Пенья, Відаль, Малком
Валенсія: Хауме – Васс, Гарай, Пауліста, Гайя – Солер, Парехо, Коклен, Гедеш – Гамейро, Родріго
Запасні: Нето, Піччіні, Діакабі, Кондогбія, Латторе, Торрес, Міна