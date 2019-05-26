toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
БАРСЕЛОНА - ВАЛЕНСІЯ РБ ЛЕЙПЦИГ - БАВАРІЯ КАРПАТИ - ОЛІМПІК

Барселона – Валенсія: онлайн-трансляція фінального матчу Кубка Іспанії – як це було

00:06 1410 Читать на русском
Барселона – Валенсія: онлайн-трансляція фінального матчу Кубка Іспанії – як це було
Барселона – Валенсія: онлайн-трансляція фінального матчу Кубка Іспанії

Барселона та Валенсія зустрічалися в рамках фіналу Кубка Короля. У підсумку тріумфували "кажани" – 1:2.

73’ Ліонель Мессі
 
Кевін Гамейро 22’
Родріго Морено 33’
22’ Кевін Гамейро
33’ Родріго Морено
73’ Ліонель Мессі

Фінальний матч Кубка Іспанії Барселона – Валенсія розпочався о 22:00 за київським часом і завершився на користь Валенсії. Каталонці програли трофей.

Валенсія втримала перемогу над Барселоною, ставши володарем Кубка Іспанії

Стартові склади:

Барселона: Сілессен – Семеду, Піке, Лангле, Альба – Артур, Бускетс, Ракітіч – Роберто, Мессі, Коутінью

Запасні: Перес, Умтіті, Аленья, Вермален, Пенья, Відаль, Малком

Валенсія: Хауме – Васс, Гарай, Пауліста, Гайя – Солер, Парехо, Коклен, Гедеш – Гамейро, Родріго

Запасні: Нето, Піччіні, Діакабі, Кондогбія, Латторе, Торрес, Міна

blog_ava
ЧС-2019 U-20 Україна – США: прекрасна динамівська молодь та Бондар, топ-клас Луніна та неоднозначний початок турніру
25 травня
12709
Теги
Іспанія Валенсія Валенсія Барселона Барселона Кубок Іспанії Кубок Іспанії 2018/19 Барселона - Валенсія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
15
год
:
21
хв
Торіно
16:00
Лаціо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук