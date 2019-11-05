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Барселона – Славія: тренера празької команди роздягнули в аеропорту Каталонії

10:29 492 Читать на русском
Барселона – Славія: тренера празької команди роздягнули в аеропорту Каталонії
Їндржих Трпішовскі / Фото ФК Славія Прага

Заходи безпеки працюють в Барселоні у посиленому режимі, що також вплинуло на гостей із празької Славії.

 

Славія Прага прилетіла в Барселону на зустріч із місцевим грандом в рамках 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів і була "радо" зустріта місцевими правоохоронцями, повідомляє Marca.

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Через заворушення у Каталонії всю празьку делегагацію ретельно перевірили в аеропорту, а за словами головного тренера Їндржиха Трпішовскі, йому довелось роздягнутись ледь не до трусів.

Нагадаємо, зустріч між Барселоною та Прагою відбудеться 5 листопада, початок о 19:55.

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Ліга чемпіонів Барселона Барселона Славія Прага Славія Прага Їндржих Трпішовскі Їндржих Трпішовскі Барселона - Славія Прага
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