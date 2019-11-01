Барселона – Славія: матч отримав категорію підвищеного ризику

Нестабільна політична ситуація в Барселоні продовжує впливати на футбол. Поєдинок "блаугранас" проти Славії в 4-му турі Ліги чемпіонів отримав статус матчу з підвищеним ризиком.

Матч 4-го туру групового турніру Ліги чемпіонів Барселона – Славія, який пройде 5 листопада, віднесений до категорії поєдинків з підвищеним ризиком. Відповідне рішення прийняла Комісія проти насильства, ксенофобії, расизму та нетерпимості в спорті.

Від Ярмоленка чекають результату, Маліновський проти сардинців, "сонячне" дербі для Фонсеки – топ-матчі євровікенду

Причина – нестабільна політична ситуація в Барселоні, у якій нещодавно пройшли масові маніфестації через арешти місцевих політиків, повідомляє AS.

До слова, в першому поєдинку в Празі Барселона обіграла Славію з рахунком 2:1. Після 4-х турів каталонці набрали 7 очок та очолюють групу F, тоді як у Славії 1 бал.

Нагадаємо, раніше через масові протести в Каталонії був перенесений матч Барселона – Реал, який повинен був відбутися 26 жовтня.

"Малюк, не зазнайся": як живеться українському вундеркінду в академії Барселони – йому респектують Зінченко та Анелька