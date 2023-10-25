Шахтар зустрінеться на виїзді з Барселоною у 3-му турі групового етапу Ліги чемпіонів. Де дивитися матч Барселона – Шахтар онлайн, підкаже "Футбол 24".

Матч Барселона – Шахтар відбудеться у середу, 25 жовтня, і розпочнеться о 19:45 за Києвом. Каталонці прийматимуть "гірників" на Олімпійському стадіоні імені Льюїса Компаніса, який може помістити понад 50 тисяч глядачів.

Барселона – Шахтар: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Поєдинок в прямому етері можна переглянути онлайн на платформі MEGOGO (за наявності відповідної підписки), починаючи з 19:45. Сервіс є офіційним транслятором єврокубків у сезоні-2023/24. Коментатори – Володимир Кобельков і Олександр Головко.

Трансляція матчу розпочнеться з експертної студії на "MEGOGO Футбол Перший". Старт програми о 18:40. Після фінального свистка експерти розберуть гру в тій же студії, початок – о 21:50.

Барселона очолює групу F після двох зіграних турів зі стовідсотковим показником набраних очок. У попередньому турі каталонці в гостях мінімально обіграли Порту. Натомість Шахтар перебуває на третій сходинці (3 пункти), оформивши неймовірний камбек на полі Антверпена.

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