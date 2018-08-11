Барселона – Севілья: Мессі може здобути рекордний 33-й титул у складі каталонців

Нападник Барселони Ліонель Мессі завтра може стати найтитулованішим футболістом в історії "блаугранас".

Якщо Барселона обіграє Севілью в поєдинку за Суперкубок Іспанії, то Ліонель Мессі завоює 33-й трофей у складі каталонської команди і стане одноосібним лідером за цим показником, повідомляє AS.

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Наразі у Мессі 32 титули в складі Барселони, стільки ж у хавбека Андреса Іньєсти, який цього літа покинув команду і перебрався в чемпіонат Японії.

Мессі в Барселоні вигравав 4 Ліги чемпіонів, 9 чемпіонатів, 6 Кубків, 7 Суперкубків Іспанії, 3 Суперкубка УЄФА і 3 клубних ЧС.

Нагадаємо, цього року у Суперкубку Іспанії буде 1 матч замість 2, як було раніше. Відбудеться поєдинок за межами Іспанії, у марокканському місті Танжер 12 серпня. Стадіон, який прийматиме цю зустріч, здатний вмістити 45 тисяч глядачів.