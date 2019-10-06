Барселона – Севілья: Мессі, Фаті та центрбек-дебютант у заявці каталонців

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде визначився зі списком гравців, які можуть зіграти проти Севільї у 8-му турі іспанської Ла Ліги.

У переліку "блаугранас" 19 гравців, повідомляє офіційний твіттер клубу.

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Зокрема, до заявки Барси повернувся юний форвард Ансу Фаті, який через травму коліна пропустив поєдинки проти Хетафе та міланського Інтера. Вочевидь, зіграє проти нервіонців і лідер команди Ліонель Мессі. Також шанс дебютувати в першій команді має Рональд Араухо.

Уругвайський центрбек перебрався до Барселони в серпні 2018 року з Бостон Рівер. У минулому сезоні він виступав за резерв каталонців у Сегунді B, а в складі збірної Уругваю взяв участь у чемпіонаті світу U-20, на якому тріумфувала команда України.

Поєдинок Барселона – Севілья відбудеться у неділю, 6 жовтня, на Камп Ноу. Початок матчу о 22:00.

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