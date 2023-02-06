Барселона розгромила Севілью у 20-му турі Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Команда Хаві тиснула зі старту, але відкрила рахунок по перерві. Це Альба розстріляв Буну після чудового пасу Кессьє. Далі Гаві замкнув передачу на дальній стійці, а Рафінья поставив крапку.

Барселона розгромила Севілью, відірвавшись від Реала на 8 очок – Мадрид ніколи не відігрував таке відставання

Барселона набрала 53 залікові бали й відірвалась від Реала на 8 пунктів у турнірній таблиці. "Блаугранас" ще ніколи не втрачали такої переваги на вершині. Севілью ж від зони вильоту відділяють 3 очки.