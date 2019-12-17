toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД РОМАН ЗОЗУЛЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Барселона – Реал: Зідан взяв на Ель Класіко 19 гравців – травмовані зірки відновитися не встигли

18:07 902 Читать на русском
Барселона – Реал: Зідан взяв на Ель Класіко 19 гравців – травмовані зірки відновитися не встигли
Тренування "вершкових" / твіттер Реала

Тренерський штаб мадридського Реала визначився зі списком гравців, які можуть зіграти проти Барселони в рамках перенесеного матчу 10-го туру іспанської Ла Ліги.

 

Зінедін Зідан узяв на Ель Класіко 19 гравців, повідомляє офіційний твіттер мадридців.

Барселона – Реал Мадрид: прогноз на Ель Класіко

Як і очікувалося, жоден із раніше травмованих гравців не встиг відновитися до найважливішого поєдинку першого кола іспанської першості. Реалу не допоможуть Марсело, Лукас Васкес, Марко Асенсіо, Хамес Родрігес і Еден Азар. Натомість Одріосола, Браїм і Маріано не потрапили до списку через рішення тренера.

Воротарі: Куртуа, Ареола, Альтубе

Захисники: Карвахаль, Мілітао, Серхіо Рамос, Варан, Начо, Ферлан Менді

Півзахисники: Кроос, Модріч, Каземіро, Вальверде, Іско

Нападники: Бензема, Бейл, Йовіч, Вінісіус, Родріго

Поєдинок Барселона – Реал Мадрид відбудеться найближчої середи, 18 грудня. Раніше Ель Класіко перенесли через акції протесту каталонських сепаратистів.

blog_ava
Неймар зробив сенсаційну заяву про своє майбутнє в ПСЖ
00:15
5246
Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Класіко Барселона - Реал Мадрид
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Збірна України на Євро-2020 гратиме у формі від Joma
    Євро-2020 — 18:202634 Збірна України на Євро-2020 гратиме у формі від Joma
1
год
:
28
хв
Борусія Дортмунд
21:30
РБ Лейпциг
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук