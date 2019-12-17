Барселона – Реал: Зідан взяв на Ель Класіко 19 гравців – травмовані зірки відновитися не встигли

Тренерський штаб мадридського Реала визначився зі списком гравців, які можуть зіграти проти Барселони в рамках перенесеного матчу 10-го туру іспанської Ла Ліги.

Зінедін Зідан узяв на Ель Класіко 19 гравців, повідомляє офіційний твіттер мадридців.

Барселона – Реал Мадрид: прогноз на Ель Класіко

Як і очікувалося, жоден із раніше травмованих гравців не встиг відновитися до найважливішого поєдинку першого кола іспанської першості. Реалу не допоможуть Марсело, Лукас Васкес, Марко Асенсіо, Хамес Родрігес і Еден Азар. Натомість Одріосола, Браїм і Маріано не потрапили до списку через рішення тренера.

Воротарі: Куртуа, Ареола, Альтубе

Захисники: Карвахаль, Мілітао, Серхіо Рамос, Варан, Начо, Ферлан Менді

Півзахисники: Кроос, Модріч, Каземіро, Вальверде, Іско

Нападники: Бензема, Бейл, Йовіч, Вінісіус, Родріго

Поєдинок Барселона – Реал Мадрид відбудеться найближчої середи, 18 грудня. Раніше Ель Класіко перенесли через акції протесту каталонських сепаратистів.