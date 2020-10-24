"Ми провели ідеальний матч і заробили три очки. Тепер потрібно відновлюватися і радіти перемозі. Ми будемо насолоджуватися цим результатом, а потім почнемо думати про матч з Борусією М у вівторок – він уже близько.

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Що стосується критики, яку ми отримали в останні дні, то я скажу, що нам слід зберігати спокій і грати так, як ми вміємо. Вона була незаслуженою. Я радий за гравців, саме вони б'ються на полі. У команди є характер. Сьогодні ми його проявили. Я пишаюся командою, я радий за гравців. Це командна перемога, яку ми здобули, провівши ідеальний матч", – цитує Зідана AS.

Зазначимо, що Реал здобув переконливу перемогу над Барселоною (3:1), а вирішальний гол забив Рамос із пенальті, який сам і заробив.

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