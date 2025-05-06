Барселона та Реал дізнались ім'я арбітра, який працюватиме на матчі 35-го туру Ла Ліги – в останньому Ель Класіко сезону.

Алехандро Ернандес Ернандес розсудить матч Барселона – Реал у Ла Лізі, повідомляє Relevo.

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Цікаво, що арбітр востаннє працював на Ель Класіко аж у грудні 2019 року – тоді команди розійшлись нічиєю 0:0. До слова, в статистиці Ернандеса Ернандеса 4 матчі між Барселоною та Реалом: 2 нічиї та по 1 перемозі кожної з команд. Арбітром VAR буде Мігель Мартінес Мунуера.

Додамо, що до кінця чемпіонату Іспанії залишилось чотири тури. Наразі Барселона випереджає Реал на 4 очки, але ще бореться за потрапляння у фінал Ліги чемпіонів – сьогодні зіграють матч-відповідь півфіналу Ліги чемпіонів проти Інтера.

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