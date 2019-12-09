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Барселона – Реал: визначився арбітр багатостраждального Ель Класіко

17:21 660 Читать на русском
Барселона – Реал: визначився арбітр багатостраждального Ель Класіко
Ернандес Ернандес і Мессі / фото із соцмереж

Королівська іспанська футбольна федерація обрала суддівську бригаду на центральний матч першого кола Ла Ліги між Барселоною і мадридським Реалом.

 

Перше в сезоні 2019/20 Ель Класіко обслужить Алехандро Ернандес Ернандес, повідомляє Marca.

Реал ризикує втратити двох зірок на матч проти Барселони

Для канарця це протистояння Барселони та "вершкових" не буде дебютним у кар'єрі. Попередні зустрічі з його арбітражем кожного разу мали інші результати: "блаугранас" і Реал здобули по одній перемозі, а ще один матч завершився унічию. Крім того, Ернандес Ернандес двічі вилучав капітана мадридців Серхіо Рамоса.

Поєдинок Барселона – Реал Мадрид відбудеться наступної середи, 18 грудня. Раніше Ель Класіко перенесли через протести в Каталонії прихильників незалежності автономії.

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Теги
Барселона Барселона Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Класіко Арбітри Алехандро Ернандес Ернандес Алехандро Ернандес Ернандес Барселона - Реал Мадрид
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