Барселона – Реал: Відаль самовільно покинув тренування перед Ель Класіко через образу на Вальверде, – ESPN

У таборі іспанської Барселони, схоже, не все гаразд із мікрокліматом. Перед надважливим поєдинком проти мадридського Реала стався конфлікт між півзахисником Артуро Відалем і головним тренером Ернесто Вальверде.

Досвідчений чилієць гостро відреагував на рішення тренера напередодні Ель Класіко, повідомляє ESPN.

Семеду став жертвою пограбування перед Ель Класіко

За інформацією видання, Відаль самовільно покинув тренування "блаугранас", коли дізнався, що не потрапить до основи Барси в матчі з Реалом. Хавбек після тренувань завжди залишається, щоб позайматися індивідуально. Та цього разу він покинув базу каталонців відразу після оголошення Вальверде. Одноклубники намагалися заспокоїти Відаля, та їм це не вдалося.

У нинішньому сезоні 32-річний півзахисник провів 12 матчів у Ла Лізі, в яких забив 4 м'ячі. Поєдинок Барселона – Реал Мадрид відбудеться сьогодні, 18 грудня. Початок матчу о 21:00. Раніше Ель Класіко перенесли через акції протесту каталонських сепаратистів.

Барселона – Реал Мадрид: анонс багатостраждального Ель Класіко