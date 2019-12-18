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БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД АНДРІЙ ЛУНІН ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО

Барселона – Реал: Відаль самовільно покинув тренування перед Ель Класіко через образу на Вальверде, – ESPN

19:02 696 Читать на русском
Барселона – Реал: Відаль самовільно покинув тренування перед Ель Класіко через образу на Вальверде, – ESPN
Барселона – Реал: Відаль самовільно покинув тренування перед Ель Класіко через образу на Вальверде, – ESPN

У таборі іспанської Барселони, схоже, не все гаразд із мікрокліматом. Перед надважливим поєдинком проти мадридського Реала стався конфлікт між півзахисником Артуро Відалем і головним тренером Ернесто Вальверде.

 

Досвідчений чилієць гостро відреагував на рішення тренера напередодні Ель Класіко, повідомляє ESPN.

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За інформацією видання, Відаль самовільно покинув тренування "блаугранас", коли дізнався, що не потрапить до основи Барси в матчі з Реалом. Хавбек після тренувань завжди залишається, щоб позайматися індивідуально. Та цього разу він покинув базу каталонців відразу після оголошення Вальверде. Одноклубники намагалися заспокоїти Відаля, та їм це не вдалося.

У нинішньому сезоні 32-річний півзахисник провів 12 матчів у Ла Лізі, в яких забив 4 м'ячі. Поєдинок Барселона – Реал Мадрид відбудеться сьогодні, 18 грудня. Початок матчу о 21:00. Раніше Ель Класіко перенесли через акції протесту каталонських сепаратистів.

Барселона – Реал Мадрид: анонс багатостраждального Ель Класіко

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Барселона – Реал Мадрид: анонс багатостраждального Ель Класіко
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Ернесто Вальверде Ернесто Вальверде Барселона - Реал Мадрид Артуро Відаль Артуро Відаль Барселона Барселона Іспанія
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