Реал зіграє з Барселоною у фіналі Кубка Іспанії. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться у цій новині на "Футбол 24".

Стартовий свисток матчу Барселона – Реал пролунає о 23:00 за київським часом. Пряма трансляція на платформі MEGOGO.

"Реал – король істерик": іменитий каталонський журналіст принизив мадридців після суддівського скандалу

Барселона у минулому раунді Кубка Іспанії обіграла Атлетіко, а Реал лише у серії післяматчевих пенальті здобув путівку у фінал, зігравши в нічию з Реал Сосьєдадом (4:4). Андрій Лунін залишився у запасі, як і Кіліан Мбаппе.

Стартові склади:

Реал: Куртуа, Васкес, Асенсіо, Рюдігер, Менді, Чуамені, Вальверде, Себальйос, Беллінгем, Вінісіус, Родріго.

Барселона: Щенсни, Кубарсі, Мартінес, Кунде, Мартін, де Йонг, Педрі, Рафінья, Ямаль, Ольмо, Ферран Торрес