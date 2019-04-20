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Барселона – Реал Сосьєдад: онлайн-трансляція матчу Ла Ліги

20:45 206 Читать на русском
Барселона – Реал Сосьєдад: онлайн-трансляція матчу Ла Ліги
Барселона – Реал Сосьєдад: онлайн-трансляція матчу Ла Ліги

У матчі 33-го туру іспанської Ла Ліги Барселона на власному стадіоні приймає Реал Сосьєдад. Дивіться пряму відеотрансляцію MEGOGO на "Футбол 24".

 

Поєдинок 33-го туру чемпіонату Іспанії Барселона – Реал Сосьєдад розпочнеться о 21:45 за київським часом. Пряму відеотрансляцію зустрічі ви маєте змогу переглянути безпосередньо у цій новині.

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Теги
Іспанія Барселона Барселона Відеоновини Реал Сосьєдад Реал Сосьєдад Барселона - Реал Сосьєдад
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