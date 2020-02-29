Барселона – Реал: Сетьєн поділився очікуваннями від дебютного Ель Класіко

Головний тренер Барселони Кіке Сетьєн з нетерпінням очікує на поєдинок 26-го туру Ла Ліги проти Реала.

"Я буду насолоджуватися. Усвідомлюю важливість цього матчу і хочу виграти його. Буду відчувати себе так, як ніби це мій дебютний матч у статусі футболіста. Я щасливий.

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Це унікальна можливість для наставника. Це можна порівняти з моїм дебютом у статусі тренера у Лізі чемпіонів. Я буду насолоджуватися кожною грою щодня, поки я тут.

Ми будемо атакувати, адже це закладено в ДНК Барселони. Завжди намагаємося знайти прогалину в обороні суперника, але Реал останні кілька місяців показав хорошу гру в захисті. У цій команді є хороші футболісти, які можуть завдати нам проблем", – цитує Сетьєна Mundo Deportivo.

Нагадаємо, вже 1 березня Барселона та Реал зустрінуться в рамках 26-го туру Ла Ліги. Початок о 22:00. До матчу каталонці підходять лідером турніру, випереджаючи мадридців на 2 очки.

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