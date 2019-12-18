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Барселона – Реал: Серхіо Рамос став рекордсменом Ель Класіко

22:27 201 Читать на русском
Барселона – Реал: Серхіо Рамос став рекордсменом Ель Класіко
Серхіо Рамос / твіттер Реала

Вихід у стартовому складі мадридського Реала на перенесений матч 10-го туру іспанської Ла Ліги проти Барселони дозволив капітану "вершкових" Серхіо Рамосу встановити унікальне досягнення.

 

Центрбек мадридців зіграв у 43-му Ель Класіко в кар'єрі та став лідером за кількістю матчів у головному дербі Іспанії. Про це повідомляє Opta Sports.

Барселона – Реал Мадрид: відеотрансляція Ель Класіко

Серхіо Рамос випередив колишнього капітана "вершкових" Маноло Санчіса, легендарного півзахисника мадридців Франсіско Хенто, а також живих легенд Барселони – Хаві Ернандеса та Ліонеля Мессі. Перше Ель Класіко в своїй кар'єрі Рамос зіграв ще в сезоні 2005/06.

Багатостраждальний поєдинок Барселона – Реал Мадрид розпочався о 21:00. Раніше Ель Класіко перенесли через акції протесту каталонських сепаратистів.

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Барселона – Реал Мадрид: анонс багатостраждального Ель Класіко
08:00
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Теги
Рекорди Класіко Барселона - Реал Мадрид Серхіо Рамос Серхіо Рамос Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія
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