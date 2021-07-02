Барселона – Реал: Роналдінью, Рівалдо, Деку та інші – Ель Класіко за участі легенд відбудеться в Ізраїлі
Видатні представники каталонського та мадридського клубів зустрінуться у двобої ветеранів.
У матчі, який буде зіграний 20 липня в Ізраїлі на стадіоні Блумфілд, зустрінуться колишні зірки Барселони та Реала.
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Вже відомо, що серед представників каталонського клубу будуть Роналдінью, Рівалдо, Деку, Мендьєта, Савіола, Рональд Де Бур і інші. Мадридці поки тримають свій склад у секреті.
Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Ла Ліги Реал фінішував на другому місці, а Барселона посіла третю сходинку.
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