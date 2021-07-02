У матчі, який буде зіграний 20 липня в Ізраїлі на стадіоні Блумфілд, зустрінуться колишні зірки Барселони та Реала.

"Мессі готував каву для Роналдінью і не смів казати жодного слова": екс-гравець Барселони – про виховання Лео

Вже відомо, що серед представників каталонського клубу будуть Роналдінью, Рівалдо, Деку, Мендьєта, Савіола, Рональд Де Бур і інші. Мадридці поки тримають свій склад у секреті.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Ла Ліги Реал фінішував на другому місці, а Барселона посіла третю сходинку.

Лапорта – це суцільна імпровізація: Барса без чіткого плану підписує гравців Бартомеу, а вибір тренера зовсім не дивує