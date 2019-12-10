Барселона – Реал: проведення Ель Класіко знову опинилося під загрозою через нові акції протесту

Барселона – Реал: матч знову під загрозою зриву

Каталонські сепаратисти знову планують демонстрації в день поєдинку Барселона – Реал. Це може суттєво ускладнити проведення матчу.

Схоже, пристрасті навколо матчу чемпіонату Іспанії Барселона – Реал триватимуть. Організація "Демократичне цунамі" оголосила, що в день поєдинку в місті запланована демонстрація, для участі в якій вже зареєструвалися 18 тисяч людей, повідомляє Marca.

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Акція розпочнеться поблизу Камп Ноу за 4 години до старту поєдинку. Це може суттєво ускладнити потрапляння вболівальників на арену. Активісти планують проведення демонстрацій у чотирьох різних точках навколо стадіону.

Нагадаємо, спочатку Ель Класіко мало відбутися 26 жовтня, але через масові демонстрації прихильників незалежності Каталонії поєдинок був перенесено на 18 грудня.

Після 15-ти зіграних матчів Барселона і Реал набрали по 39 очок та очолюють турнірну таблицю Прімери.

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