Барселона – Реал: поліція не може гарантувати безпеку під час проведення Ель Класіко

Поліція Барселони попереджає про небезпеку проведення Ель Класіко 18 грудня.

Матч 10 туру Ла Ліги між Барселоною та Реалом опинився під загрозою повторного перенесення. Організація "Демократичне цунамі" оголосила, що на 18 грудня в місті запланована демонстрація, для участі в якій вже зареєструвалися 18 тисяч людей. На думку поліції Барселони, гарантувати безпеку в цей день неможливо – провести матч буде дуже складно, інформує El Chiringuito.

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Нагадаємо, матч, який мав відбутися 26 жовтня, перенесли на 18 грудня через масові демонстрації прихильників незалежності Каталонії.

Наразі Барселона та Реал набрали однакову кількість очок у чемпіонаті Іспанії – по 34. Каталонці випереджають мадридців за додатковими показниками.

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