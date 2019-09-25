Барселона – Реал: перше Ель Класіко сезону 2019/20 розпочнеться у дуже ранній час

Оголошено дату першого матчу Ла Ліги між Барселоною та Реалом.

Оприлюднено дату першого матчу між каталонською Барселоною і мадридським Реалом у цьому сезоні. Гра відбудеться у суботу, 26 жовтня, в рамках 10-го туру чемпіонату Іспанії на стадіоні Камп Ноу у Барселоні. Початок матчу запланований на 13:00 за місцевим часом (14:00 за Києвом).

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При підготовці до гри Реал матиме фору в один день: мадридці у Лізі чемпіонів 22 жовтня зіграють проти Галатасарая у Туреччині, а каталонці 23 жовтня зустрінуться зі Славією в Чехії.

До слова, на даний момент Реал посідає в чемпіонаті Іспанії 3-е місце, набравши одинадцять очок в 5 поєдинках. Барселона з десятьма пунктами в 6 матчах йде 4-ою.

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