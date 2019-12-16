Барселона – Реал: Марсело змушений пропустити Ель Класіко

Оборонець мадридського Реала Марсело не допоможе команді в перенесеному матчі 10-го туру іспанської Ла Ліги проти Барселони.

Досвідчений бразилець не зіграє проти "блаугранас", повідомляє прес-служба мадридців.

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Марсело не встигне відновитися від м'язової травми. Через ушкодження оборонець уже пропустив 3 матчі Реала. Сезон 2019/20 загалом складається не надто вдало для ветерана – він зіграв за "вершкових" лише 10 поєдинків в усіх турнірах.

Поєдинок Барселона – Реал Мадрид відбудеться найближчої середи, 18 грудня. Раніше Ель Класіко перенесли через протести в Каталонії прихильників незалежності автономії.

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