Керівництво Реала увімкнуло режим мовчання перед фіналом Кубка Іспанії проти Барселони.

Фінал Кубка Короля супроводжується скандалом. Реал вимагав від RFEF змінити склад суддівської бригади, оскільки вважає, що арбітри "нечесні, упереджені та несправедливі". Утім, прохання "вершкових" не задовольнили.

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Як повідомляє AS, Реал вирішив пропустити офіційну передматчеву прес-конференцію, тренування та офіційні фотографії. Клуб бойкотує усі заходи перед фіналом.

Нагадаємо, що Барселона та Реал змагатимуться за трофей у суботу, 26 квітня. Стартовий свисток пролунає о 23:00 за київським часом.

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