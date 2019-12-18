Барселона – Реал: мадридці прибули в Каталонію на Ель Класіко

Делегація Реала успішно дісталася Барселони, де сьогодні ввечері відбудеться Ель Класіко.

Літак з делегацією Реала успішно приземлився в аеропорту Барселони, інформує офіційний сайт "бланкос". Мадридці без жодних проблем поселилися в одному з готелів міста.

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Нагадаємо, Ель Класіко мало пройти ще 26 жовтня, але через масові акції каталонських сепаратистів поєдинок був перенесений. Були побоювання, що і сьогоднішній матч може бути зірваний, але наразі ситуація в Барселоні доволі спокійна.

Матч Барселона – Реал розпочнеться сьогодні, 18 грудня, о 21:00 за київським часом. Обидві команди набрали по 35 очок та очолюють турнірну таблицю Прімери.

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