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Барселона – Реал Мадрид: став відомий арбітр зустрічі

22 жовтня 20:19 472 Читать на русском
Барселона – Реал Мадрид: став відомий арбітр зустрічі
Хосе Марія Санчес Мартінес / соцмережі

Матч 10 туру Ла Ліги Барселона – Реал Мадрид обслужить бригада арбітрів на чолі з Хосе Марією Санчесом Мартінесом.

Хосе Марія Санчес Мартінес обслужить Ель Класіко між Барселоною та Реалом у рамках 10 туру Ла Ліги, повідомляє офіційний сайт організації.

"Ель Класіко – це лайно", – чемпіон Англії в складі Лестера Хут різко висловився про матч Барселона – Реал

Саме цей арбітр обслуговував минулорічне класичне протистояння на Сантьяго Бернабеу, коли "королівський клуб" був вдома розбитий з рахунком 3:0, а також матч-відповідь Суперкубка Іспанії-2017, де "вершкові" святкували перемогу 2:0.

Матч Барселона – Реал Мадрид відбудеться 28 жовтня о 17:15 за київським часом.

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Барселона - Реал Мадрид: Неділя 28 жовтня 2018

Барселона
Матч завершено
5 : 1
Реал Мадрид
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