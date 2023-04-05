Барселона – Реал Мадрид: онлайн-трансляція кубкового Ель Класіко
5 квітня 21:55 - Читать на русском
Барселона приймає мадридський Реал у матчі-відповіді півфіналу Кубка Іспанії. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
завершено
Вінісіус Жуніор 45+1’
Карім Бензема 50’
Карім Бензема 58’
Карім Бензема 81’
45+1’ Вінісіус Жуніор
50’ Карім Бензема
58’ Карім Бензема
81’ Карім Бензема
Матч-відповідь півфіналу Кубка Іспанії 2022/23 між Барселоною та мадридським Реалом проходить на стадіоні Камп Ноу. Перша зустріч завершилась мінімальною перемогою каталонського клубу. Телетрансляція Ель Класіко доступна на MEGOGO.
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Стартові склади
Барселона:
Реал Мадрид:
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