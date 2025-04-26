Проведення Ель Класіко за добу до стартового свистка опинилось під загрозою. Мадрид влаштував справжню істерику, вимагаючи заміни двох арбітрів фіналу Кубка – Рікардо де Бургоса Бенгоечеа та Пабло Гонсалеса Фуертеса – а також дисциплінарних справ та реорганізації суддівського корпусу. Іспанські ЗМІ навіть заявляли про можливість відмови Реала від виходу на поле, але все обійшлося бойкотом офіційних заходів.

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Навряд чи "королівський клуб" збирався зливатись. Такі поєдинки не скасовуються – телетрансляції вже продані по всьому світу, а прибутки інвестовані в бізнес ще до їх приходу. Крім того, Мадрид занадто часто вже ганьбився у цьому сезоні. Отримати "технар" у фіналі Кубка після двох розгромів у Ель Класіко та феєричного вильоту з ЛЧ – це перебір.

До слова, FAVBET дав прогноз на фінал Кубка Короля 2024/25 між Барселоною та мадридським Реалом. Коефіцієнт на перемогу команди Хансі Фліка – 2,34. На тріумф підопічних Карло Анчелотті фахівці дають 2,85.

Хоча не факт, що вихід на поле принесе кращий результат. Підопічні Карло Анчелотті виглядають максимально вразливими як у обороні, так і в атаці. Неймовірно, але в останніх шести матчах "вершкові" забили всього п'ять голів.

І це у зустрічах з такими "грандами", як Хетафе, Алавес і Валенсія, якій взагалі поступилися. Перед даною серією сталися 4:4 з Сосьєдадом, а по ходу неї Реал зазнав розгрому в Лондоні – хоча Арсенал вважається колективом, який створює мало моментів.

Фото: Vince Mignott/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images

До чвертьфіналу Ліги чемпіонів здавалося, що проблеми Реала в обороні були пов'язані з травмами Мілітао, Карвахаля, Менді й Алаби (останні два вже повернулись у склад). Частково це правда – Мадрид став дуже вразливим при кросах, дозволяючи їх виконувати й слабко контролюючи зони завершення. Та і в цілому "бланкос" втратили здатність відсидітись у "автобусі", як це було рік тому з тим же Сіті.

Втім, матчі з Арсеналом продемонстрували комплексність проблем Реала. Після приходу Мбаппе команда не здатна нормально пресингувати (у цьому компоненті вона гірша за 84% представників Ла Ліги), а компактний блок у схемі 4-4-2 відкриває занадто багато простору на флангах і змушує відкочуватись на власну третину. Така модель принесла перемогу над кризовим Сіті, однак в поєдинку зі справді крутим суперником все посипалось.

Що найбільш важливо, провальна ремонтада з Арсеналом підірвала довіру лідерів до Карло Анчелотті. Зірки поскаржились на відсутність тактичної підготовки до матчу-відповіді – і це було помітно. Схоже, практично неминуча відставка демотивувала італійця, хоча ще взимку він вигадував свіжі ігрові ідеї й на якусь мить врятував сезон.

Але недооцінювати Реал не можна. Навіть у першому поєдинку з Арсеналом було помітно, що "вершкові" залишаються максимально небезпечними в перехідних фазах із оборони в атаку. Просто тоді не пішла гра у Вінісіуса й Мбаппе. На просторі навіть кризові мадридці – і навіть без тактики – здатні порвати будь-кого.

Між тим, оборона Барселони надає стільки простору, що може запаморочитись голова. Перш за все – через високу лінію оборони, яку навчились контрити через діагоналі й забігання за спину з флангів. А щоб суперник вже точно забив більше двох, команда припускається грубих індивідуальних помилок.

Спочатку каталонські ремонтади виглядали красиво, потім дотепно, але зараз вболівальникам вже не до сміху. "Блаугранас" пропустили по три голи від Борусії (восьмої команди Бундесліги), Сельти (сьома в Ла Лізі) – і мали стільки ж пропускати від Дортмунда вдома й Леганеса на виїзді. А ще пригадуються 4:4 з Атлетіко та 5:4 з Бенфікою. Навіть Реал у провальному Ель Класіко в Суперкубку (2:5) мав купу виходів віч-на-віч.

Das hat mehr Ähnlichkeiten zum Köln Guirassy als zum VfB Guirassy pic.twitter.com/qQCwVabNv8 — Daniel (???) (@DannyYoyo98) April 9, 2025

Тут би мадридцям і зрадіти, однак є кілька але. По-перше, "вершкові" зазнали двох розгромів від підопічних Фліка. По-друге, на контратаках Барселона точно не гірша за Реал – якщо не краща. І вже безумовно каталонці потужніші в пресингу (другий за інтенсивністю у Європі) та в позиційних атаках. Скільки б "блаугранас" не пропустили, в 9 із 10 випадків вони заб'ють більше.

Здавалось би, інтриги немає. Насправді ж "всьо не так однозначно". Варто не списувати з рахунків Карло Анчелотті – він залишається топ-тренером, здатним на швидку й ефективну адаптацію зміну тактики. Сьогодні йому є що доводити. Та і загалом Мадрид перебуває у відчаї, а поранений звір вдвічі небезпечніший.

Втім, більш важливою є неприємна особливість Барси. Команда доволі часто демонструє ознаки фізичної втоми, яка тягне за собою і втому ментальну. Занадто вже висока у Фліка інтенсивність футболу й занадто часто доводиться відігруватись, працюючи до останньої хвилини. Як наслідок, ледь не через раз у каталонців трапляються матчі, де команда "тягне резину" й створює мізерну кількість моментів на тривалому відрізку часу.

Перевага в індивідуальному класі рятує "блаугранас", але у того ж Ямаля спади форми простежуються регулярно. А це дуже небезпечно в контексті протистояння з Реалом. Тим паче, що ймовірний володар золотого бутса (Лєвандовскі) пропустить матч через травму. Та і відсутність Бальде відчутно б'є по складу, адже Мартіна частенько возять – а в атаці він і близько не рівний Алехандро.

O Gerard Martin dando a vida na linha de impedimento KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/GaxiJJpq5k — Barcelona Da Depressão | Fã (@BarcaDepressaoo) April 15, 2025

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Звісно, фаворитом у Ель Класіко все одно залишається Барселона, але це лишень теорія. На практиці шанси рівні. Мова ж про фінал Кубка – а в одному матчі можливі будь-які дива. Одним із них може стати вихід Луніна в основі, адже усі попередні кубкові поєдинки довіряли Андрію. Хоча півфінал із Сосьєдадом запам'ятався низкою помилок.

Якщо Карло Анчелотті зажмотив українцю місце в заслуженому фіналі ЛЧ, то і фінал Кубка Короля віддати Куртуа для нього – не проблема. Тим паче, що у випадку з фіналом ЛЧ перестановка принесла успіх. Будемо вірити, що цього разу італієць все ж надасть травматичному улюбленцю відпочинок.

Фото: Alberto Gardin/NurPhoto via Getty Images

Кадрова ситуація

Травмовані: Лєвандовскі, Берналь, Касадо, Бальде – Камавінга, Мілітао, Карвахаль

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Барселона – Реал Мадрид

Барселона: Щенсни – Кунде, Мартінес, Кубарсі, Мартін – Педрі, Де Йонг, Гаві – Ямаль, Торрес, Рафінья

Реал Мадрид: Куртуа – Вальверде, Асенсіо, Рюдігер, Менді – Себальйос, Чуамені, Беллінгем – Родріго, Мюаппе, Вінісіус

Прогноз "Футбол 24" – перемога Барселони, тотал більше 3,5

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