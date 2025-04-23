Барселона – Реал: Лунін особисто почув вердикт Анчелотті на фінал Кубка Іспанії – вистачило 10 слів
Український голкіпер Андрій Лунін, схоже, не зіграє у фіналі Кубка Іспанії проти Барселони.
Попри обіцянки тренерського штабу, Карло Анчелотті особисто повідомив українцеві, що місце у воротах займе Тібо Куртуа.
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"Мені дуже шкода, але ми вважаємо, що Куртуа повинен грати", – цитує Анчелотті DefensaCentral.
Рішення італійця викликане не лише важливістю матчу, а й нещодавньою травмою Луніна, яка похитнула впевненість у готовності українця.
Нагадаємо, що фінал Кубка Короля між Барселоною та Реалом відбудеться 26 квітня. У випадку поразки королівський клуб може попрощатися з Карло Анчелотті.
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