Близько місяця залишилось очікувати до першого у нинішньому сезоні Ель Класіко.

Поєдинок 10-го туру іспанської першості Барселона – Реал відбудеться 24 жовтня, стартовий свисток пролунає о 17:15 за київським часом, повідомляє офіційний сайт мадридців.

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Варто відзначити, що перед Ель Класіко каталонці в рідних стінах зустрінуться з київським Динамо в рамках групового етапу Ліги чемпіонів. Матч запланований на 20 жовтня, початок о 19:45.

Востаннє Реал та Барса змагались ще у квітні в рамках Прімери, "вершкові" мінімально перемогли (2:1).

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