Барселона – Реал: Ла Ліга ухвалила дату та час Ель Класіко – Динамо може допомогти мадридцям
22:35 - Читать на русском
Близько місяця залишилось очікувати до першого у нинішньому сезоні Ель Класіко.
Поєдинок 10-го туру іспанської першості Барселона – Реал відбудеться 24 жовтня, стартовий свисток пролунає о 17:15 за київським часом, повідомляє офіційний сайт мадридців.
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Варто відзначити, що перед Ель Класіко каталонці в рідних стінах зустрінуться з київським Динамо в рамках групового етапу Ліги чемпіонів. Матч запланований на 20 жовтня, початок о 19:45.
Востаннє Реал та Барса змагались ще у квітні в рамках Прімери, "вершкові" мінімально перемогли (2:1).
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