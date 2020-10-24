"Це особливі матчі, в яких ви мрієте взяти участь і в яких кожна команда намагається перемогти. Це перше Класіко в сезоні, хоча попереду довгий шлях. Це три очки, як і в будь-якому іншому матчі.

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Навіть якщо ми виграємо, то не можемо заспокоюватися, потрібно продовжувати. Якщо ж буде інший результат, то це не повинно вплинути на нас в наступних матчах. Важливо перемагати заради власної впевненості та гордості. Це буде гарна і складна гра. Реал – найкраща команда у світі, і ми тут, щоб виграти більше титулів", – наводить слова Куртуа Marca.

Нагадаємо, що матч Барселона – Реал відбудеться у суботу, 24 жовтня. Початок поєдинку о 17:00.

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