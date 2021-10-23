Тренерський штаб Барселони визначив обойму з 23-х гравців, які захищатимуть кольори "блаугрнас" у двобої проти Реала.

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Поєдинок Барселони та Реала відбудеться 24 жовтня, початок о 17:15. Перед матчем Реал випереджає Барсу на 2 очки. Нагадаємо, перед Ель Класіко каталонці перемогли Динамо (1:0), а мадридці познущались над Шахтарем (5:0).

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