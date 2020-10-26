Неоднозначне рішення 38-річного рефері матчу 7-го туру чемпіонату Іспанії між Барселоною та Реалом сколихнуло футбольну громадськість. Лише лінивий не намагався потрактувати скандальний епізод чи висловитись з цього приводу.

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Нагадаємо, каталонці вважають, що Мартінес Мунуера помилився у призначенні пенальті після фолу Клемана Лангле, який успішно реалізував Серхіо Рамос. Варто відзначити, що в цьому епізоді суддя скористався допомогою VAR. Барселона вже навіть подала до Королівської іспанської футбольної федерації (RFEF) скаргу на рефері.

Більше того, "блаугранас" заявили, що мають докази того, що Мунуера зумисно проігнорував інформацію від лайнсмена матчу – той попередив головного арбітра, що пенальті призначати не можна, оскільки спочатку фолив Серхіо Рамос, повідомляє видання Sport.es. Тепер керівництво каталонського клубу вимагає оприлюднення переговорів арбітрів під час поєдинку.

У Барселоні також вважають, що вищезгадана ситуація – частина кампанії проти них з боку Веласко Карбальйо, екс-рефері, який нині очолює суддівський комітет Іспанії.

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