Барселона – Реал: Грізманн зізнався, наскільки принциповим для нього є Ель Класіко

Нападник Барселони Антуан Грізманн має шанс взяти участь у першому в своєму житті Ель Класіко.

"Це матч, якого чекає весь світ. І він важливий для уболівальників так само, як і для гравців.

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Завжди було неймовірно спостерігати за Ель Класіко по телевізору, і тепер я маю можливість зіграти і взяти в ньому участь. Я дуже щасливий і з нетерпінням чекаю на цю подію. Це буде неймовірний день, і я сподіваюся провести його якнайкраще і зіграти чудовий матч", – цитує Грізманна офіційний сайт Барселони.

Нагадаємо, двобій 10-го туру Ла Ліги між Барсою та Реалом відбудеться 18 грудня, початок о 21:00. До поєдинку каталонці випереджають команду Зідана лише за додатковими показниками.

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