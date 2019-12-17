Барселона – Реал: Грізманн назвав найбільш небезпечного мадридця

Напередодні Ель Класіко нападник Барселони Антуан Грізманн розписався у компліментах своєму співвітчизнику, форварду мадридського Реала Каріму Бензема.

"Щороку все однаково. Усі постійно сумніваються в Бензема, та він щороку забиває 15-20 голів у чемпіонаті.

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Це чудовий форвард. Він провів уже бозна-скільки років у Реалі й, на мою думку, є однією з найкращих "дев'яток" світу", – заявив Грізманн в інтерв'ю Be Soccer.

У сезоні 2019/20 Карім Бензема провів 15 матчів у Ла Лізі, в яких забив 12 м'ячів і оформив 5 асистів. У списку бомбардирів іспанської Ла Ліги француз ділить першість із лідером Барселони Ліонелем Мессі.

Поєдинок Барселона – Реал Мадрид відбудеться найближчої середи, 18 грудня. Раніше Ель Класіко перенесли через акції протесту каталонських сепаратистів.

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