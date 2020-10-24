Барселона – Реал: Фаті став наймолодшим автором гола в Ель Класіко, побивши рекорд Рауля
18:34 - Читать на русском
Вінгер Барселони Ансу Фаті відзначився у дебюті центрального поєдинку 7-го туру Ла Ліги проти Реала.
завершено
Серхіо Рамос 63’
Лука Модріч 90’
63’ Серхіо Рамос
90’ Лука Модріч
Іспанець відзначився у воротах Куртуа у віці 17 років та 359 днів, ставши наймолодшим автором гола в історії Ель Класіко, повідомляє Gracenote.
Барселона – Реал – відео голів
Попередній рекорд протримався 25 років, а його автором став легендарний Рауль, який забив у віці 18 років та 95 днів.
Зазначимо, що Ансу Фаті провів у складі Барселони 5 матчів у поточному сезоні (не рахуючи Ель Класіко), записавши до свого активу 4 голи та 2 асисти.
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