Барселона та Реал зустрінуться у вирішальній битві за Кубок Іспанії 2024/25. Де дивитись гру підкаже "Футбол 24".

Матч Барселона – Реал у фіналі Кубка Іспанії відбудеться вже завтра, 26 квітня, початок о 23:00. Для мадридців це буде один з останніх шансів врятувати сезон, тоді як Барса може оформити требл у цьому сезоні.

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Ель Класіко у фіналі Кубка Іспанії 2024/25 можна буде подивитись в прямому етері на MEGOGO (за наявності підписки). На шляху до фінального поєдинку Барселона здолала Барбастро, Бетіс, Валенсію та Атлетіко, а от Реалу довелось подолати Депортіво Мінеру, Сельту, Леганес та Реал Сосьєдад.

Варто зазначити, що Барселона в поточному сезоні має перевагу в матчах з Реалом: дві перемоги (з двох) із загальним рахунком 9:2.

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