У матчі 35-го туру чемпіонату Іспанії Барселона прийматиме Реал. Де дивитись один з найочікуваніших поєдинків сезону – підкаже "Футбол 24".

Матч Барселона – Реал відбудеться у неділю, 11 травня, і розпочнеться о 17:15 за київським часом. Прийдешнє Ель Класіко може стати вирішальним у чемпіонських перегонах Ла Ліги. Цього сезону Барселона вже здобула Кубок і Суперкубок Іспанії та за чотири тури до фінішу чемпіонату випереджає Реал на 4 очки. Водночас обидва гранди вже вилетіли з Ліги чемпіонів.

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У прямому ефірі Ель Класіко покаже медіасервіс MEGOGO, офіційний мовник Ла Ліги в Україні, за передплатами "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK XL". Трансляція буде доступна на каналі "MEGOGO Футбол Перший", а також в підрозділі "Футбол" в розділі "Спорт". Спостерігати за всіма подіями навколо поєдинку можна також на "Футбол 24".

Матч Барселона – Реал коментуватимуть Володимир Кобельков і Вадим Шевякін. О 16:45 розпочнеться аналітична студія у форматі "візитівки", вона ж продовжиться у перерві та після завершення гри.

Нагадаємо, після 34-х турів Барселона лідирує у турнірній таблиці Ла Ліги, маючи у своєму доробку 79 очок. Реал з 75-ма пунктами другий.

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