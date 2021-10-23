"Перемога, безумовно додасть нам впевненості і наблизить нас до найвищих позицій. Ми почали сезон не так, як хотіли, але не сильно відстаємо від Реала і лідерства. Це довгострокові перегони. Майбутній матч дуже важливий. Ми повинні концентруватися на собі. Обидві команди грають досить нестабільно. У минулому матчі ми повинні були діяти більш наполегливо.

"З Барселони пішов найважливіший гравець в історії футболу": Піке має сумніви у перемозі в Ель Класіко

Ми повинні зосередитися на собі, діяти більш рішуче. Барселона повинна боротися за трофеї. Справа не тільки в ефективності. Є речі, які потрібно поліпшити. Ми повинні діяти впевненіше і виправити ситуацію, щоб мати можливість конкурувати з іншими клубами", – цитує Бускетса Mundo Deportivo.

Нагадаємо, двобій Барселони та Реала відбудеться 24 жовтня, початок о 17:15.

Ель Класіко після української розминки, доленосні дербі Сульшера і Моурінью + ще 4 топ-битви – анонс казкового вікенду