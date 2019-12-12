Барселона – Реал: Бартомеу зробив заяву щодо ймовірного перенесення Ель Класіко

Президент Барселони Жозеп-Марія Бартомеу переконаний у проведенні Ель Класіко 18 грудня на Камп Ноу.

"Безумовно, Класіко зараз – одна з головних тем в Іспанії. Можу запевнити, що матч Барселона – Реал буде зіграний вчасно. Жодних перенесень більше не буде, це особиста відповідальність кожного з нас.

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Звісно, у Барселоні зараз дещо напружена ситуація, але це не перешкоджає проведенню спортивних заходів. Камп Ноу – це місце для вираження своїх думок, так було завжди. Барселона готує проведення матчу на найвищому рівні. Приходьте з друзями та рідними, все буде на найвищому рівні", – цитує Бартомеу AS.

Нагадаємо, спочатку Ель Класіко мало відбутися 26 жовтня, але через масові демонстрації прихильників незалежності Каталонії поєдинок був перенесений на 18 грудня. Останніми днями з'явилася інформація, що каталонські сепаратисти готують в день гри нову акцію безпосередньо біля Камп Ноу.

Після 15-ти зіграних матчів Барселона і Реал набрали по 34 очки та очолюють турнірну таблицю Прімери.

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